Groot drugslabo opgerold in oude boerderij in Kortemark

Gisterenmiddag werden twee mannen gearresteerd, één persoon bij het drugslabo bij de oude boederij Kortemark, de andere iets verderop in Koekelare. Naar verluidt zouden het mannen uit het Antwerpse zijn die de loods huren van een koppel uit Kortemark. Zij waren helemaal niet op de hoogte van de activiteiten in de afgelegen boerderij.

Het parket is een onderzoek gestart. Volgens bronnen werden verschillende containers en blauwe vaten ontdekt. "Het gaat om een aanzienlijk groot drugslabo dat volop in ontwikkeling was", klinkt het. "De inval is het resultaat van een onderzoek dat al even liep. Er wordt bekeken of er een verband is met het aantreffen van drugsafval in Diksmuide. Dat is niet zo veraf van de vindplaats van het labo en de ervaring leert dat criminelen vaak niet ver rijden om hun afval te dumpen, om onderweg niet betrapt te worden."

Eerder deze week riep de Federale Gerechtelijke Politie op om verdachte zaken te melden. De inval in Kortemark kwam niet na een tip van een attente burger, maar wel door doorgedreven onderzoek.