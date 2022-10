Gent schenkt pendelfietsen werknemers weg om vervoersarmoede aan te pakken

De stad Gent schenkt 352 kapotte of versleten pendelfietsen van werknemers aan de Fietsambassade. Dat is een organisatie die in Gent fietsen verhuurt en repareert, er werken mensen die elders moeilijker aan een job raken. De Fietsambassade zal de geschonken fietsen nu herstellen en daarna ter beschikking stellen van andere organisaties die met kwetsbare Gentenaars werken. "Het is de bedoeling dat mensen er bijvoorbeeld mee kunnnen leren fietsen, of aan een fiets kunnen leren wennen", zegt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). Ze verwijst naar het plan van partijgenoot en schepen Filip Watteeuw om de vervoersarmoede in de stad aan te pakken. Het is al de tweede keer dat Gent fietsen wegschenkt, samen gaat het om bijna 800 exemplaren.