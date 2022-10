Fietsersbond houdt dodenwake voor 22e dodelijke fietsslachtoffer in Gent sinds 2010

“Het is voor mij confronterend om hier voor de eerste keer op de plaats van het ongeval te komen”, zegt Isabelle Lacave uit Kasterlee, de tweelingzus van het slachtoffer. “Maar ik weet dat ik omringd ben door familie en vrienden. Het blijft wel zeer emotioneel. Ik had een speciale band met mijn zus, we staan allebei in het onderwijs. Ik ben deze week ook voor de eerste keer terug gaan werken. De voorbije maanden waren een helse periode voor mij.” Ze apprecieert het herdenkingsmoment dat werd georganiseerd door de Fietsersbond. “Het is de eerste keer dat ik hier kom en ik zie dat het een gevaarlijk kruispunt is. Ik zag net een moeder met kind op een bakfiets oversteken. Het is onbegrijpelijk dat het zwaar verkeer niet geweerd wordt op deze plaats!”