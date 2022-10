Gentse studentenraad wil verplicht 80 procent basiskamers in nieuwe studentenhuizen: “Iedereen moet kunnen studeren”

In Gent zijn er, volgens cijfers van de stad, 10.000 studentenkoten tekort. Dat vertaalt zich in een grote vraag én naar erg hoge huurprijzen. Een betaalbaar kot vinden is voor veel mensen elk jaar een hele opdracht. “Er zijn nu kotprijzen van 800 tot 1.000 euro per maand. Met dat geld heb je in sommige gemeenten een volledige gezinswoning”, stelt Nele Vanhoyweghen van de studentenraad. De raad vraagt in een nieuw advies maatregelen om die hoge huurprijzen aan te pakken.