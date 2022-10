Grote halloweendrukte bij Antwerpse verkleedwinkels: "Drukker dan carnaval"

Ook bij Jokershop in Rijkevorsel doen ze gouden zaken. "Het is hier over de koppen lopen", zegt zaakvoerder Roel Van Looveren. "We hebben een parking voor 60 wagens, en die is momenteel helemaal volzet.

Vroeger was carnaval nog de belangrijkste periode voor de kostuum- en verkleedwinkels, maar dat is volgens Van Looveren sinds enkele jaren veranderd. "Dat komt omdat er met Halloween en Oktoberfest twee populaire evenementen samenkomen deze periode. We zien hier zowel mensen die willen griezelen als een stevige pint willen drinken", knipoogt hij.