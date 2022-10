Columnist en journalist Hugo Camps (79) is overleden

Hugo Camps werd op 12 mei 1943 geboren in Molenstede, een deelgemeente van Diest. Het was het midden van de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader werkte bij de Boerenbond.

Camps begon zijn carrière als verslaggever voor Het Belang van Limburg. Hij schreef voornamelijk over conflictsituaties in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Vietnam. In 1976 werd hij hoofdredacteur van dezelfde krant. Hij zou de job tien jaar lang uitoefenen. "Ik heb tien jaar lang het hoofdartikel geschreven", zei hij over die periode. "Ik had elke dag de hoop dat ik daarmee iets zou veranderen. Vergeet het."

Vanaf de jaren 90 werkte hij freelance voor Nederlandse en Belgische media. Hij was columnist en interviewer voor onder andere De Morgen, P-magazine en de VRT. Hij holde van de ene deadline naar de andere. Van sport tot politiek, hij was in alle markten thuis. Hij bundelde die teksten in zowat vijftien boeken.