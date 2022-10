"Kom niet op straat": opperbevelhebber Salami waarschuwt betogers in Iran dat laatste dag van protesten is aangebroken

Wie is Mahsa Amini?

De 22-jarige Amini werd door de zedenpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen zou hebben. Op dat moment was ze op bezoek in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens omstaanders werd ze hard aangepakt door de ordediensten. Op camerabeelden is te zien hoe Amini, kort na de ondervraging, het bewustzijn verliest in het politiekantoor. Het autopsierapport beweert dat een aangeboren aandoening aan de oorzaak ligt van haar overlijden, maar volgens getuigen werd ze hard op het hoofd geslagen en zou dat de doodsoorzaak zijn.