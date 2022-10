"Dit overtreft onze stoutste verwachtingen": 5 weken na opening verwelkomt vernieuwde KMSKA de 100.000e bezoeker

"We hadden onszelf tot doel gesteld in de eerste drie maanden van de opening 50.000 bezoekers per maand te halen", vertelt Lemmens. "De eerste maand zitten we daar dus ruim over. Maar het is vooral de hoge bezoekerstevredenheid die ons het meeste plezier doet."

Elf jaar lang was het het grootste museum van Vlaanderen gesloten voor het publiek. Op 24 september gingen de deuren van het vernieuwde museum opnieuw open. Tijdens het openingsweekend alleen al telde het museum 15.000 bezoekers. Op weekdagen zijn er gemiddeld 1.700 bezoekers en in het weekend loopt dit aantal op tot 4.000 bezoekers per dag.

Volgens algemeen directeur Carmen Willems is er een goede mix van bezoekers van verschillende leeftijden en achtergronden. "Zo is 20 procent van de individuele bezoekers jonger dan 26 jaar", zegt Willems. "En de schoolbezoeken zijn daar nog niet bijgerekend."