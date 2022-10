Landbouworganisaties "verbijsterd" over aanpak mestactieplan, acties niet uitgesloten

De land- en tuinbouwsector wil samen met de overheid en alle betrokken partners nadenken over realistische maatregelen om de waterkwaliteit in Vlaanderen verder te blijven verbeteren. "Het voorliggende plan is echter voor de land- en tuinbouwers in Vlaanderen onaanvaardbaar en niet meer of niet minder dan de doodsteek. Het zal de productie van alle land- en tuinbouwgewassen in Vlaanderen drastisch verminderen en sommige teelten zelfs verbieden."

"Dit zal het voor onze land- en tuinbouwers onmogelijk maken om nog een rendabel inkomen te halen uit hun teelten. Het zal bovendien een enorme impact hebben op alle bedrijven in Vlaanderen die onze verse producten verwerken", stellen de organisaties. Ze zullen de teksten grondig doornemen en daarna met hun leden bekijken of er eventueel acties volgen.



"We hebben het overleg met de landbouworganisaties over het nieuwe mestactieplan pas opgestart. Voorbarige en onjuiste conclusies trekken helpt dan ook niemand vooruit. We werken verder op basis van rationele argumenten", stelt minister Demir in een reactie op Twitter.