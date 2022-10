70-tal mensen protesteren tegen komst van noodopvang voor asielzoekers in Jabbeke

“Na Bredene is Jabbeke in minder dan een week tijd al de tweede West-Vlaamse gemeente, die moet instaan voor de opvang van extra asielzoekers”, legt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) uit. Woensdag besliste staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om onder meer in Jabbeke extra opvang te voorzien voor 150 tot 250 migranten met de bedoeling, de mensen die nu de nacht buiten moeten doorbrengen in Brussel, van straat te halen.