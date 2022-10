Reizigersorganisatie TreinTramBus vindt prijsverhoging treintickets NMBS fout signaal: "Motiveert mensen niet om over te stappen naar duurzaam vervoer"

"Als je met 200 miljoen extra elektriciteitskosten geconfonteerd wordt, dan moeten die betaald worden. Maar op een moment dat we met echte klimaatproblemen zitten en mensen minder de auto zouden moeten gebruiken en meer duurzame vervoersmiddelen, is het geen goed idee om een dergelijke verhoging door te voeren", zegt Meukens.



Ook minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en vicepremier en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) zijn niet te spreken over de duurdere treintickets. Een maatregel die bij de regering op tafel ligt, is het schrappen van de btw op treintickets. Zo zou de prijs met 6 procent kunnen zakken.

Volgens Meukens kan daar inderdaad een oplossing liggen. "Als je ziet wat de federale regering investeert in de verlaging van benzine- en dieselprijzen, dan spreek je van een inspanning die 15 tot 20 keer groter is dan het schrappen van de btw op treintickets. Als je het autoverkeer blijft ondersteunen in ons land en tegelijk verhoog je de kostprijs van de treintickets, dan zullen mensen niet geneigd zijn om over te stappen op de trein. En dat is jammer."

"Alle regeringen in dit land hebben voortdurend de mond vol van de mobile shift. Mensen moeten van het autovervoer overstappen op duurzamere vervoersmiddelen. Je motiveert mensen niet door te zeggen: als je overstapt, mag je wat meer betalen."