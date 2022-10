Tientallen mensen krijgen hartaanval tijdens Halloweenfeest in Zuid-Korea en worden op straat gereanimeerd

Tientallen feestvierders zouden plots een hartaanval gekregen hebben tijdens een Halloweenfeest in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Het was de eerste keer sinds het einde van de pandemie dat er in Zuid-Korea een grootschalig evenement plaatsvond zonder mondmaskerplicht. Volgens de autoriteiten waren er maar liefst 100.000 mensen aanwezig op het grote Halloweenfeest in de hoofdstad van het land.