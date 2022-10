Donald Trump wil niet terugkeren naar Twitter: "Ik heb Elon Musk graag, maar Truth Social is leuker"

Nu Musk aan de macht is bij Twitter, wordt dan ook gespeculeerd over een terugkeer van Trump naar het platform. Trump zei vrijdag alvast dat Twitter nu in goede handen is. Maar Musk temperde de verwachtingen vrijdag ook over een terugkeer van de Republikein, aangezien er geen beslissingen genomen zullen worden over het herstellen van verbannen accounts tot er een nieuw panel gevormd is om controversiële thema's te behandelen.



"Ik heb Elon graag en ik wens hem veel geluk", zei Trump aan de Amerikaanse nieuwssite Fox News Digital. "Maar ik vind het hier leuker, ik blijf op Truth". Hij voegde er echter ook aan toe dat hij "niet denkt dat Twitter zonder mij succesvol kan zijn".

Trump had eerder al gezegd dat hij niet wilde terugkeren naar Twitter, zelfs als dat mogelijk was. Toch valt af te wachten of Trump achter dat standpunt blijft staan als een terugkeer waarschijnlijk ook echt mogelijk wordt. Op Twitter had hij 80 miljoen volgers, op Truth Social heeft hij er "slechts" een paar miljoen. Indien hij in 2024 opnieuw een gooi zou doen naar het presidentschap, zou hij een groter platform goed kunnen gebruiken.