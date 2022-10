Twee huizen beschadigd door explosie in Wilrijk

De bewoners van de Pieter Van Passenstraat in Wilrijk werden rond 6 uur opgeschrikt door een luide explosie. Daarbij raakten enkele gevels beschadigd. Alles wijst in de richting van zwaar vuurwerk of een brandbom.

De politie van Antwerpen is aanwezig en heeft een ruime veiligheidszone ingesteld. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk labo doen ook een sporenonderzoek.

Vorige week werden in Wilrijk nog molotovcocktails gegooid naar een afhaalrestaurant. Bij dat incident onderzocht de politie vooral links met het drugsmilieu.