Veertig meter hoge cilindervormige toren wordt uithangbord van de nieuwe campus in Diepenbeek

De toegangspoort van de Health Campus kost in het totaal 31 miljoen euro, waarvan de provincie Limburg het grootse deel voor haar rekening neemt. “Met de uitbouw van Limburg DC investeert de provincie in de technologie van morgen en in jobs om dit project te realiseren”, zegt Vandeput nog. Eind 2025 moet het poortgebouw klaar zijn, de eerste steen wordt ten vroegste in 2024 gelegd.