Pijnlijke taalfout op begraafplaats van Oudergem: "strooiweide" verkeerd vertaald als "strooigoed"

Het zijn niet de enige fouten die Hoornaert uit de gemeentecommunicatie vist. Recent nog hing er een grote poster aan het Preventiehuis met daarop: 'takenscholen' in plaats van 'schooltaken'. Volgens Hoornaert hebben die typologische en taalkundige slordigheden alles te maken met het feit dat Oudergem "een echte Défi-gemeente is: alles wat Vlaams en Nederlandstalig is, kost in hun ogen geld."