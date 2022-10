Heeft Oekraïne opnieuw toegeslagen op de Krim? Welles-nietesspel over schade aan Zwarte Zeevloot

Intussen blijven de Russische aanvallen op energiecentrales in Oekraïne doorgaan. Volgens de Oekraïense president Zelenski zijn in zijn land al bijna 4 miljoen mensen getroffen door stroomonderbrekingen als gevolg van die aanvallen.

"In veel steden en districten van ons land is de stroom onderbroken" om de toestand "te stabiliseren", zei Volodimir Zelenski in zijn dagelijkse toespraak. "Bijna 4 miljoen Oekraïners hebben vandaag met deze beperkingen te maken", voegde hij eraan toe.

Het gaat volgens de president om de hoofdstad "Kiev en omgeving" en de provincies Zjitomir, Poltava, Tsjerkasi en Kirovohrad in het midden van het land, Rivne in het westen, Charkov in het oosten en Tsjernihiv en Soemi in het noorden.