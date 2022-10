Na maandenlang wachten en een bittere familievete: tienduizenden feestvierders vieren hun nieuwe Zoeloekoning in Zuid-Afrika

Goodwill Zwelithini zat meer dan 50 jaar op de troon, sinds 1968. Het was na zijn dood echter niet meteen duidelijk wie zijn opvolger zou worden. Hij had immers 28 kinderen bij 6 verschillende vrouwen. In zijn testament duidde hij zijn derde vrouw, koningin Mantfombi Dlamini Zoeloe, aan als regentes, in afwachting van het moment dat een mannelijke troonopvolger aangeduid werd. Het leek logisch dat haar eerstgeboren zoon Misuzulu ka Zwelithini de eerste was in de lijn voor de troonopvolging. Misuzulu was echter op het moment van het overlijden van zijn vader nog niet getrouwd, wat erg belangrijk is volgens de tradities van de Zoeloegemeenschap.