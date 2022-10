8-jarige Sam bedwingt El Capitan, de 900 meter hoge bergwand in Californië, maar het verhaal is niet zonder controverse 

El Capitan is een bergwand van ongeveer 900 meter hoog in het Yosemite National Park, in de Amerikaanse staat Californië. Er zijn verschillende klimroutes op de berg, de bekendste heet "The Nose". Het snelheidsrecord staat op naam van Alex Honnold en Tommy Caldwell. Zij hadden in 2018 amper 1 uur 58 minuten en 7 seconden nodig om de top te bereiken. Dezelfde Alex Honnold was in 2017 ook de eerste die erin slaagde om de rots te beklimmen zonder touw of ander klimmateriaal. Ook Tom Waes beklom El Capitan trouwens ooit, voor het programma "Tomtesterom".