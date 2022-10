Bart strooit as van opa stiekem uit in stadion van Feyenoord, waar zijn opa fervente supporter was: "Nu kan hij daar nog jaren liggen" 

Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens een rondleiding in het stadion eerder deze maand zagen Bart en zijn nonkel hun kans. "Toen we met de groep en een gids in de perskamer stonden, drukte mijn oom een zakje in mijn handen: doe jij het maar", vertelt hij. "Er viel al meteen een klein beetje as uit, dus opa ligt nu ook in de perskamer."