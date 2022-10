Boekhandels springen mee op de trein van populaire filmpjes over boeken op TikTok: "Boekevenementen lokken meer en meer jongeren"

Wie denkt op TikTok alleen video’s met dansende tieners tegen te komen, is ongetwijfeld niet vertrouwd met de hashtag #BoekTok. Onder de hashtag delen lezers hun ervaringen over boeken in een kort filmpje. Meer nog, het blijken vooral jonge lezers te zijn die in een kort, vaak ludiek filmpje praten over hun favoriete boek of protagonist. Vooral Young Adults-boeken, boeken over herkenbare thema's als liefde en vrienschap met als doelgroep 15 tot 28 jaar, worden daarbij aanbevolen.