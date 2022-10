Brazilië kiest nieuwe president, toenemend aantal klachten over politiecontroles op auto's en bussen met kiezers

In Brazilië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. De zittende, uiterst rechtse president Jair Bolsonaro (67) neemt het op tegen de linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva (77). Lula is favoriet en won de eerste ronde, maar zijn voorsprong slonk de laatste dagen weg in de peilingen.

De campagne verliep uiterst gespannen en zelfs gewelddadig. De grote vraag die velen zich al lang stellen, is of Bolsonaro een eventuele nederlaag wel zal aanvaarden. Er wordt zelfs gevreesd voor een scenario zoals in de Verenigde Staten, waarbij aanhangers van Donald Trump begin 2021 het Amerikaanse parlementsgebouw bestormden.