Brazilië beslist: Lula da Silva wordt de nieuwe president, hij verslaat nipt de aftredende president Bolsonaro 

De titanenstrijd tussen de uitersten is beslecht: de sociaaldemocratische Luiz Inácio Lula da Silva wordt de nieuwe president van Brazilië. Hij verslaat zo nipt de aftredende president, de uiterst rechtse Jair Bolsonaro. Lula haalde vier weken geleden ook al de meeste stemmen in de eerste ronde, maar zijn voorsprong op zijn rechtse rivaal en huidig president Bolsonaro was minder groot dan de peilingen hadden voorspeld. Nadat de stembussen om 21 uur (Belgische tijd) gesloten waren, lag Bolsonaro lange tijd voorop, maar in de loop van de avond haalde Lula hem in en die - kleine - voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

Met 98,8 procent van de stemmen geteld, haalt Lula 50,8 procent van de stemmen binnen, Bolsonaro haalt er 49,2 procent. Volgens het Kiestribunaal is Lula "mathematisch" zeker van de winst. De nieuwe president zal de eed afleggen op 1 januari 2023.