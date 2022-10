Britse koning Charles III houdt receptie over klimaat in Buckingham Palace nu hij niet naar COP27 mag

Vrijdag had Downing Street voor het eerst publiekelijk erkend dat de regering een negatief advies had afgeleverd over een eventueel bezoek van koning Charles, die bekend is om zijn engagement voor het milieu. De woordvoerster voegde toe dat het advies was afgeleverd onder de vorige regering van premier Liz Truss.



Haar opvolger, Rishi Sunak kreeg kritiek omdat hij COP27 links laat liggen. Hij wil zich naar eigen zeggen concentreren op de binnenlandse economische en politieke problemen, maar de Britse voorzitter van COP26 Alok Sharma toonde zich in de krant Sunday Times "ontgoocheld" over de beslissing. Volgens Sharma had de aanwezigheid van Sunak een "signaal" kunnen sturen over "onze hernieuwd engagement met betrekking tot deze kwestie".