Wat een serpent: cobra die week geleden via lamp was ontsnapt in zoo in Zweden duikt plots weer op in terrarium

Na een intensieve zoektocht van een week werd "Houdini", vernoemd naar de legendarische illusionist die uit elke ketting, kooi of cel kon onstnappen, eergisteren gevonden in een binnenmuur door speciale camera's en röntgenapparaten die de zoo had geleend van de Zweedse douane.

Er werden gaten geboord in de muren waar de slang zich schuilhield om hem te vangen, maar de cobra verdween toch weer uit het zicht van de röntgenapparaten. Tot Houdini vandaag zelf zijn vrijheidstocht opgaf. "Het was te stresserend voor Houdini met alle gaten in de wanden, dus hij wilde weer naar huis", zegt dierentuindirecteur Jonas Wahlström aan de Zweedse publieke omroep SVT. "De cobra zou het koude klimaat niet hebben overleefd als hij uit het gebouw was ontsnapt."