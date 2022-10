Libanon glijdt verder weg in politieke chaos: al maanden regering in lopende zaken en nu ook geen president meer

Aouns ambtstermijn wordt ook grotendeels overschaduwd door de enorme explosie in 2020 in de haven van Beiroet. In augustus van dat jaar ontplofte 2.700 ton ammoniumnitraat dat al jaren ongereglementeerd in de haven lag opgeslagen. Een uiterst explosieve stof, voornamelijk gebruikt om kunstmeststof te maken. Meer dan 200 mensen kwamen toen om het leven. Aoun gaf toe dat hij wist dat die chemicaliën daar opgeslagen lagen. Families van slachtoffers verwijten hem dat hij te weinig gedaan heeft.

Eerder deze week ondertekende Aoun nog een historisch akkoord met Israël over een zeegrens en onderzeese gasvelden. Opmerkelijk, want beide landen zijn officieel al meer dan 70 jaar in oorlog. Over dat akkoord zei Aoun gisteren nog dat de ontginning van gas de "laatste kans" is op economisch herstel in Libanon.