Mechelaar doet emotionele oproep nadat dief speelgoedboot van graf zoontje steelt: "Wie heeft ons piratenbootje gezien?"

Het piratenbootje van zoon Otto staat sinds zijn overlijden in 2016 op zijn graf. "Het was zijn favoriet stuk speelgoed. We hebben het ook gevuld met herinneringen. Zo zaten er schelpjes in waarmee hij op het strand heeft gespeeld", zegt een geëmotioneerde papa Jimmy Ringoir aan de redactie van Radio2. "Dit weekend zagen we plots dat het bootje verdwenen was. Gestolen, samen met wat groen en planten."

"Van financiële waarde stelt dat bootje niets voor. Zelfs om te spelen voldoet het niet meer, het is helemaal verweerd door de natuurelementen, maar voor ons is dit uiteraard emotioneel wel een heel belangrijk stuk", gaat Jimmy verder. "Ik snap niet dat iemand zoiets kan meenemen. Dit is het laagste van het laagste."