Opmerkelijke beelden uit China: werknemers van onderaannemer van Apple springen over hek om te ontsnappen aan fabriekslockdown

In China geldt nog altijd een bijzonder streng coronabeleid. Nieuwe besmettingen betekent meteen harde lockdowns en honderdduizenden mensen die binnen moeten blijven. Thuis, maar soms ook op het werk. Zo ook in de Foxconn-fabriek in de Chinese stad Zhengzhou. In de stad waren vorige week 167 besmettingen vastgesteld, iets meer dan de 97 van de week ervoor (ter vergelijking: Zhengzhou is een stad met meer dan tien miljoen inwoners). En ook in de fabriek waren enkele besmettingen gemeld en dus moesten de werknemers in lockdown ín de fabriek. Over hoeveel besmettingen het precies gaat, is niet geweten.