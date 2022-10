Nancy Pelosi na aanval op echtgenoot: "We zijn gebroken en getraumatiseerd"

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zegt dat ze getraumatiseerd is door de gewelddadige aanval op haar echtgenoot in hun huis in Californië. "Onze kinderen, onze kleinkinderen en ik hebben een gebroken hart en zijn getraumatiseerd door de aanval die het leven van onze 'Pop' (papa) in gevaar bracht", aldus Pelosi in een brief op Twitter. "We zijn dankbaar voor de snelle respons van de ordediensten en hulpdiensten en voor de vitale medische zorg die hij krijgt."