500.000 naturisten in Vlaanderen, toch blijft naakt vaak taboe: "Zelfs in je tuin moet je opletten"

In België zijn er strenge regels over naakt zijn in het openbaar. Zelfs in je eigen huis en tuin moet je opletten, zegt Schoukens. "Als je tuin niet afgesloten is en mensen nemen aanstoot aan je naakheid, kun je daarvoor gestraft worden."

"Openbare zedenschennis gaat vaak gepaard met naakt, maar naturisten hopen op een aanpassing in de wet waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen obsceen gedrag en naturisme."

Andere landen staan volgens Schoukens een pak meer open tegenover naaktheid. In Spanje is bijvoorbeeld elk strand een naaktstrand, tenzij anders aangegeven. "Ook in Duitsland heb je de Freikörperkultur (de vrije lichaamscultuur, nvdr.) en in Nederland hebben naturisten veel meer mogelijkheden, waardoor het veel minder raar is om naakt te zijn."