België raadt niet-essentiële reizen naar Oeganda af door ebola-uitbraak

Wat is ebola?

Ebola is een ernstige, vaak dodelijke ziekte. Er bestaan zes verschillende varianten, waarvan er drie (Bundibugyo, Soedan en Zaïre) eerdere grote dodelijke uitbraken hebben veroorzaakt. De sterftecijfers van deze Soedan-variant varieerden bij eerdere uitbraken van 41 tot 100 procent, schreef de WHO in een verklaring. Op 20 september 2022 meldde de regionaal directeur van de WHO dat ze voor het eerst in meer dan 10 jaar een uitbraak van de Soedanese variant van het ebola-virus geregistreerd. Sindsdien verspreidt het virus zich er erg snel.