Na een zoektocht van zo'n 2.000 jaar is de oudste sterrenkaart ooit ontdekt onder christelijke tekst

De oud-Griekse astronoom Hipparchus (190-120 voor Christus) was de eerste die twee coördinaten gebruikte om sterren te lokaliseren. Hij werd vooral bekend door zijn sterrencatalogus die in 134 voor Christus verscheen, het jaar dat er een totale zonsverduistering plaatsvond.

Zijn sterrenkaart zou, voor zover geweten, de allereerste zijn in de geschiedenis van de mens, maar wetenschappers konden er alleen over lezen in andere teksten. De zoektocht naar het document zelf leverde nooit iets op. Tot nu. Een deel van zijn lang verloren gewaande sterrencatalogus is ontdekt in een christelijk manuscript uit een Grieks-orthodox klooster in Egypte.