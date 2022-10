"Een geste van de paus": Franciscus schenkt oud-bisschop van Gent Luc Van Looy stiekem dan tóch de kardinaalsring

Na de proclamatie van de naam van Van Looy kwam nogal wat kritiek binnen kritisch-katholieke kringen, als zou hij de titel niet verdienen. Er werd Van Looy mismanagement en tekortkomingen aangewreven in de aanpak van kindermisbruik door religieuzen, zowel als bisschop van Gent (wat hij was van 2004 tot 2019) als daarvoor, in zijn periode als missionaris in Zuid-Korea.

Niet dat Van Looy zélf werd beschuldigd van foutief gedrag, voor alle duidelijkheid. Maar de druk op hem groeide naderhand en uiteindelijk meldde hij de paus afstand te doen van de "creatie" tot kardinaal. In overleg trouwens met aartsbisschop en kardinaal Jozef De Kesel.

Ook onder druk van anderen, werd gezegd, maar dat ontkent Van Looy aan onze redactie: "Voor zover ik weet zijn de andere bisschoppen daar niet bij betrokken geweest, het was in overeenkomst met kardinaal De Kesel, enkel hij en ik." Maar die ring dan? "Het is waar, de paus heeft mij die ring gegeven. En ik kan die ring gerust dragen, zeggen mensen rondom mij. Het is eigenlijk allemaal privé, maar het is geen geheim, neen. De ring is een 'geste' van de paus. En iedereen heeft dat gezien natuurlijk, op die ontmoeting."

Het is al langer bekend dat Van Looy en paus Franciscus elkaar bij de voornaam aanspreken, elkaar al lang kennen (van bij vroegere samenwerkingen), elkaar appreciëren en zelfs vrienden zijn. In die zin is de 'schenking' van de paus misschien zelfs niet verrassend. Maar wel opmerkelijk én tegen de regels in. Maar een paus kan zichzelf buiten de wet stellen en is in zekere zin onfeilbaar, zonder al te technisch te worden.