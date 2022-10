Een comeback van formaat: in 2019 nog in de gevangenis, nu voor de derde keer president, wie is Lula da Silva? 

Tijdens de militaire dictatuur (1964-1985) werd zijn oudste broer gemarteld om zijn lidmaatschap van de communistische partij, wat Lula alleen maar strijdvaardiger maakte. In 1980 was hij één van de leiders achter een wekenlange (verboden) staking in de metallurgie. Die werd de kop ingedrukt en Lula belandde achter de tralies. In datzelfde jaar richtte hij mee de Arbeiderspartij (PT) op, in 1986 werd hij federaal parlementslid en in 1989 deed hij zijn eerste gooi naar het presidentschap. "Olê olê olá, Lula, Lula" was toen al de jingle van massa’s aanhangers. De conservatieve Fernando Collor de Mello won, maar Lula schreef geschiedenis: tegenover de miljardair stond voor het eerst een man van het volk, afkomstig uit de vakbond.