Autofiles van een uur tot aan de ingangen van pretparken, Bellewaerde in Ieper en Walibi in Waver helemaal volzet

Momenteel staan lange autofiles tot aan de ingangen van Plopsaland in De Panne, Bellewaerde Park in Ieper en Pairi Daiza in Brugelette. Dat meldt VRT NWS-verkeersexpert Hajo Beeckman. Bellewaerde en Walibi in Waver laten weten helemaal volzet te zijn en vragen mensen hun bezoek uit te stellen.