Antwerpen vraagt ouders om hun kinderen indien mogelijk thuis te houden door personeelstekort in kinderopvang

Daarnaast maakt de schepen ook werk van nieuwe aanwervingen. "We hebben een oproep gelanceerd en daar zijn 10 kandidaten uitgekomen. Die starten op 7 november. Daarnaast staan er nog 63 kandidaten klaar voor een selectieproef." Volgens Ait Daoud zijn er niet zoveel kandidaten meer als vroeger voor de job van kinderbegeleider. "Vroeger was er een stormloop toen we een vacature openzetten. Nu is dat niet meer het geval."