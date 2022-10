"Ik ga aan mijn loop beginnen": cultuurschepen van Antwerpen wil niet uitleggen waarom ze subsidies schrapt en breekt interview af

Vanochtend was schepen Nabilla Ait Daoud te gast in "De ochtend" op Radio 1. Ook daar hield ze de boot af, toen het over de besparingen ging. Ze begrijpt dat er protest is, maar ze is niet onder de indruk. "De beslissing staat vast. We hebben die als college genomen. Het debat daarover zal in november in de gemeenteraad gevoerd worden."