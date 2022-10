"Telefoon Liz Truss jaar lang gehackt door vermoedelijk Russische hackers": Britse oppositie eist onafhankelijk onderzoek

Verschillende berichten tussen Truss en buitenlandse diplomaten zouden toen in handen zijn gevallen van hackers van wie vermoed wordt dat ze in opdracht van het Kremlin werkten, het kantoor van de Russische president. Daarbij zou ook gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne zijn gehackt, informatie die Truss deelde met andere ministers van Buitenlandse Zaken. Volgens de krant ging het onder meer over "gedetailleerde discussies over wapenleveringen".

Volgens de krant zouden ook privéberichten van Truss met Kwasi Kwarteng zijn gehackt, een bondgenoot van Truss die ook even minister van Financiën was in de korte regeerperiode van Truss als premier. In die privéberichten zouden ze onder meer kritiek geuit hebben op toenmalig premier Boris Johnson. Volgens de krant bestond het gevaar dat die gehackte berichten gebruikt zouden kunnen worden om de toenmalige premier te chanteren.

Volgens The Mail on Sunday ging het om een grootschalige operatie, waarbij berichten van bijna een heel jaar in handen van de hackers vielen. De krant haalt één bron aan die gezegd zou hebben dat de telefoon van Truss zo zwaar gehackt was dat hij nu in een veilige kluis is opgeborgen in een bewaakt overheidsgebouw.