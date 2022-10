"Wij zijn echt niet allemaal incontinent": Greta (78) uit Gent verzet zich samen met andere 75-plussers tegen betutteling van ouderen

Acht van hen vertellen hun verhaal ook in de gelijknamige documentairefilm, een productie van Victoria Deluxe in samenwerking met Okra en Knack, die in november te zien is in de zalen. Zo vindt Greta Vandeborne (78) uit Gent het vreselijk dat 75-plussers zo betutteld worden.

"De dame achter het stadsloket had mijn geboortedatum nog maar gezien of ze wilde me alle documenten al op papier meegeven", zegt Greta. "Ze ging er spontaan van uit dat ik niet met de computer kan werken. Met zulke vooroordelen word je op mijn leeftijd de hele tijd geconfronteerd.

"Onlangs nog ging ik nagellak kopen. Het meisje aan de kassa vroeg me of ik een klantenkaart wenste. Ik zei ja en kreeg een kaart met een QR-code op. “Als u kleinkinderen hebt, moet u ze eens vragen om die code voor u in te scannen”, zei ze. Ik stond perplex."