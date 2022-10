Wat betekent de overwinning van Lula da Silva voor het Amazonewoud? "Goed nieuws voor het klimaat, maar er volgt nog een strijd" 

Het Amazonewoud is het grootste regenwoud op aarde (dat zich overigens tot ver buiten Brazilië uitstrekt en ook daar onder druk komt, red.). Het is belangrijk voor de biodiversiteit, voor de ecologische evenwichten en voor het klimaat, omdat het een natuurlijke opslagplaats is van het broeikasgas CO₂. "Ik denk dat heel wat mensen die bezig zijn met het Amazonewoud bij het horen van de verkiezingsuitslag toch wel een zucht van verlichting hebben geslaakt, zowel onderzoekers als ngo's die met de bescherming ervan bezig zijn, en al zeker de inheemse bevolking die in het woud woont", zegt Hans Verbeeck in "De wereld vandaag".

"Wat het klimaat betreft: omdat het regenwoud het hele jaar groeit, neemt het veel CO₂ op uit de lucht. De koolstof wordt ook voor lange tijd opgeslagen in een grote biomassa."