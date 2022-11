Astronomen ontdekken grootste asteroïde in acht jaar die baan van de aarde kruist

Voorlopig blijft ze echter behoorlijk ver van de aarde, zei Scott S. Sheppard, een astronoom aan het Earth and Planets Laboratory van het Carnegie Institution for Science en de hoofdauteur van de studie over de waarnemingen.

Dat is maar goed ook, want volgens Sheppard zou een inslag van een asteroïde van 1 kilometer of groter verwoestende gevolgen hebben voor het leven op aarde. Grote hoeveelheden van verschillende stoffen zouden jarenlang in de atmosfeer blijven hangen en het zonlicht tegenhouden, met een 'nucleaire winter' als gevolg. Ter vergelijking: de Chicxulub-asteroïde die het einde van de meeste dinosaurussen inluidde, had naar schatting een diameter van zo'n 11 kilometer.

De nu ontdekte asteroïde is "het grootste object dat potentieel gevaarlijk is voor de aarde dat de laatste 8 jaar ontdekt is", zei NOIRLab, een groep van de Amerikaanse National Science Foundation die instaat voor verschillende observatoria, waaronder ook dat van Cerro Tololo.

De twee andere asteroïden, 2021 LJ4 en 2021 PH27, hebben banen die veilig volledig binnen de baan van de aarde blijven en een van die twee heeft ook een diameter van naar schatting 1 kilometer.

2021 PH27 is een speciaal geval dat erg interessant is voor astronomen en astrofysici. Het is namelijk de asteroïde die het dichtst bij zon komt die we kennen. Dat maakt dat haar oppervlak tijdens haar baan heet genoeg wordt om lood te smelten en dat ze de grootste effecten vertoont van de algemene relativiteit. De algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein verklaart hoe zware objecten, in dit geval de zon, de structuur van de ruimtetijd vervormen en hoe dit de beweging van objecten in het universum beïnvloedt.

"Ons onderzoek in de schemering speurt het gebied binnen de banen van de aarde en Venus af naar asteroïden", zei Sheppard. "Tot nu toe hebben we twee grote NEA's gevonden die een doormeter hebben van zowat 1 kilometer, een grootte die we 'planet killers' noemen."

"Waarschijnlijk blijven er nog slechts enkele NEA's met een dergelijke grootte over die we nog niet gevonden hebben en deze grote, nog niet ontdekte asteroïden hebben waarschijnlijk banen die hen het grootste deel van de tijd binnen de banen van de aarde en Venus houden. Tot vandaag zijn slechts zo'n 25 asteroïden met banen volledig binnen de baan van de aarde ontdekt omdat waarnemingen zo moeilijk zijn in de buurt van de schittering van de zon", zo zei hij.