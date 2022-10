Steeds meer Antwerpenaren kiezen voor asverstrooiing op de Schelde

Steeds meer Antwerpenaren kiezen ervoor om hun as te laten verstrooien op de Schelde. Dit jaar gebeurde dat al zo’n 140 keer, zo schrijft Gazet van Antwerpen. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. Vanaf toen liet het Antwerpse stadsbestuur toe om as in de schelde uit te strooien met behulp van een installatie in het zuiden van de stad.