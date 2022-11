Schrijfster Carmien Michels maakt kans op de Boekenbon Literatuurprijs, deze boeken leest ze zelf graag

Intussen is ze al in krijtlijnen met een volgend boek bezig en voert ze “onderzoek naar agressie en daderschap”. Geweld is een thema dat haar fascineert en dat soms verregaande vormen aanneemt in de verhalen van “Vaders die rouwen”. De schrijfster heeft “plezier in het ontdekken hoever men kan gaan in mentale en fysieke terreur”, maar voelt anderzijds ook “angst en ongemak in een gewelddadige wereld”. Hoe dan ook is rouw het grote thema van de verhalenbundel en zit er ook veel zachtheid en mildheid in de personages. Een interview met Carmien Michels in het Nederlandse boekenprogramma "Brommer op zee" is hier te herbekijken.