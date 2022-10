Jair Bolsonaro is dan wel verslagen, zijn gedachtegoed is springlevend (en kan Lula da Silva nog lang achtervolgen)

En wat als hij de uitslag toch aanvaardt, zullen zijn aanhangers dat wel pikken? Velen onder hen zijn bewapend en al tijdens de kiescampagne is duidelijk geworden dat ze er niet voor terugdeinzen om die wapens te gebruiken. Er is ook al sprake van vrachtwagenchauffeurs, aanhangers van Bolsonaro, die (snel)wegen blokkeren uit onvrede met het resultaat van gisteren. Het wordt afwachten of het bij geïsoleerde acties blijft of verder escaleert.

Maar ook als Bolsonaro zich bij de uitslag neerlegt, zijn aanhangers rustig blijven en een Amerikaans Capitoolscenario uitblijft, zal Lula de komende vier jaar moeten regeren met de gedachte dat Bolsonaro in 2027 zomaar opnieuw in het presidentiële paleis zou kunnen zitten. Hij of een van zijn eveneens politiek actieve zonen. Want het Bolsonarisme is springlevend en zal dat - ondanks of net door een linkse president - over vier jaar ook nog zijn.