CHECK - Neen, deze beelden tonen geen ontslagen werknemers van Twitter

Een zekere Amanda Hugnkis tweette dat ze net ontslagen was bij Twitter en on the record interviews wou geven aan journalisten die zich vervolgens ook in grote getalen aandienden. Amanda Hugnkis of Hugginkiss is nochtans een verwijzing naar een aflevering van The Simpsons waarin Bart voor de grap naar barhouder Moe belt onder die naam. "Why can't I find Amanda Hugginkiss?" (waarom vind ik geen man om te knuffelen en kussen), vraagt hij aan zijn stamgasten die in lachen uitbarsten.