Dodental na instorten van hangbrug in India loopt op tot minstens 132, "veel gezinnen met kinderen"

Op beelden is te zien hoe de slachtoffers wanhopig probeerden om naar de oever te zwemmen, of hoe ze zich vastklampten aan brokstukken van de brug, in afwachting van hulp. Er zijn grote reddingsacties opgezet om de mensen uit het water te halen. Militairen van de Indiase landmacht, luchtmacht en marine en van de Indiase kustwacht worden mee ingezet in de zoek- en reddingsoperaties. Tientallen bewoners uit de omgeving helpen mee.

De hangbrug boven de Machchu is meer dan 100 jaar oud en dateert uit de koloniale tijd. De brug, 230 meter lang en 1,5 meter breed, lokt traditioneel veel toeristen. Zeker tijdens weekends en vakanties is de brug en zijn omgeving een populaire trekpleister voor ontspanning. "Gisteren was het er heel druk. Het was weekend. Het was ook de week na Diwali, het hindoeïstische lichtfestival, en veel mensen hebben vakantie. De meeste mensen gisteren waren dagjestoeristen, veel gezinnen met kinderen", zegt correspondente Aletta André. "Er zouden ruim 300 mensen op de brug geweest zijn."