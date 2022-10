250.000 Vlamingen kregen betalingsherinnering voor onroerende voorheffing, omdat ze mogelijk niet beseffen dat ze "My eBox" geactiveerd hebben 

Om onaangename verrassingen te vermijden, log je best eens in op je e-box om te kijken of er geen documenten meer staan te wachten. Dat kan via de website van "My e-box". Daar kan je ook checken of je een mail krijgt als er een nieuw document is. Je kan je e-box overigens ook raadplegen via andere platformen, denk aan Doccle, Mijn Burgerprofiel, Trusto en de apps van Bpost bank en KBC.

Als je je documenten toch liever op papier ontvangt: dat kan. Daarvoor moet je dat omzetten in CSAM, de toegangspoort tot de overheid. Klik daar op 'Mijn toestemmingen' en kies ervoor om je documenten opnieuw op papier te ontvangen. Het is wel of-of: of papier, of digitaal. Allebei kan niet.