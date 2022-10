10 op 10 voor Taylor Swift: zangeres bezet de hele top 10 van belangrijkste Amerikaanse hitlijst (en dat is nooit eerder gebeurd)

Haar nieuwe - langverwachte - album "Midnights" kwam iets meer dan een week geleden uit en brak meteen records. Op het album vertelt ze het verhaal van "13 slapeloze nachten in haar leven". In minder dan 24 uur tijd was "Midnights" het meest gestreamde album in één dag tijd op de streamingdienst Spotify. Enkele uren later kon daar nog een tweede record aan toegevoegd worden: dat van meest gestreamde artiest op Spotify in één dag tijd.