Eerste verdachte van ontvoeringspoging minister van Justitie Van Quickenborne overgeleverd uit Nederland aan ons land

Het federaal parket maakte op 24 september bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard van de dreiging werd toen niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren. In een achtergelaten wagen werden ook wapens aangetroffen.