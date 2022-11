Film van de week - "Close" van Lukas Dhont is tactiel, intiem en breekbaar, Belgische cinema op zijn best

Toch zou hij de film niet autobiografisch noemen. "We hebben geprobeerd het persoonlijke universeel te maken. Vriendschap is een centraal thema in al onze levens. Soms veranderen we van koers en ontstaan er kleine breukjes. Daarover wilden we een film maken", zegt hij.

"Close" gaat niet alleen over een hechte vriendschap, maar zit ook letterlijk de personages dicht op de huid. De film is heel tactiel, intiem en breekbaar. Hij gaat niet over helden, maar over mensen met gebreken die voor iedereen herkenbaar zijn. Dhont vindt dat heel belangrijk. Hij ziet cinema als een plek waar we onszelf kunnen vinden en anders buitenkomen dan we binnengegaan zijn.